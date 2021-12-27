Вирусолог назвал условия окончания пандемии коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко назвал условия окончания пандемии коронавируса, пишет газета «Известия».
Срок окончания пандемии будет зависеть от иммунной прослойки населения и мутагенности вируса, считает Александр Бутенко.
Специалист также отметил, что пандемия может завершиться, если вирусу не останется места для жизни. Чем больше людей переболеют коронавирусом, тем меньше у вируса останется места для размножения и мутаций. Вирусолог также отметил важность и необходимость вакцинации.
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