Гала-концерт «Университета звёзд» пройдёт в ПсковГУ 28 декабря

10:32, 27 декабря 2021, ПАИ

28 декабря в 18:00 традиционно после всех конкурсных дней состоится гала-концерт фестиваля «Университет звёзд», на котором представят лучшие номера конкурсных дней, а также пройдёт награждение победителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Поскольку фестиваль «Университет звёзд» является вузовским этапом всероссийского конкурса «Студенческая весна», то критерии оценки, номинации и направления полностью соответствуют федеральным. Победители вузовского этапа поедут на областной этап «Студенческой весны», а затем – на всероссийский.

«В жюри у нас всегда присутствует представитель городского или регионального уровня, эксперт в области, – отметил руководитель молодёжного проектного офиса Артурс Екабсонс. – Члены жюри заполняют протоколы в соответствии с критериями положения всероссийской студенческой весны». В конце дня жюри сразу же подводит итоги, распределяя Гран-при в направлении и призовые места в каждой номинации.

Всего в этом году на участие в фестивале поступило около 80 заявок.