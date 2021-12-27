План вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнен на 65,2%

11:05, 27 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области динамика прививочной кампании на прошедшей неделе выросла на 19%. На данный момент выполнено 65,2% от плана вакцинации, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Первым компонентом вакцины привились 263 413 жителей Псковской области, в том числе 176 — за минувшие сутки. Второй компонент ввели 261 608 гражданам, 265 из них завершили курс вакцинации за прошедшие 24 часа. Ревакцинацию прошли 30 438 человек (41 за сутки).

Использовано 82,1% поступившей в регион вакцины.