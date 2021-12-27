Более 12 млрд рублей выделили на повышение зарплат бюджетникам в России

12:25, 27 декабря 2021, ПАИ

В России на повышение зарплат бюджетникам выделили более 12 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В частности, более 2,9 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд рублей – научных сотрудников. Кроме того, более 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения и более 1,3 млрд рублей – учреждения культуры.

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачёва подчеркнула, что достойные условия для работы учителей – важный элемент для повышения качества образования.

«Выделенное финансирование поможет реализовать указ Президента России Владимира Путина. Это отличная инициатива, которая поправит материальное положение специалистов важных сфер – образования, культуры и здравоохранения. Меня радует, что их сложная и ответственная работа будет наконец оценена по достоинству», - отметила Наталья Горбачёва.

Согласно майскому указу президента 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников – до 200% средней зарплаты по региону.