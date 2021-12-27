60,4% достиг коллективный иммунитет к COVID-19 в России
В России коллективный иммунитет к COVID-19 достиг показателя 60,4 %, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Всего в России первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 77,8 млн человек, полностью вакцинацию от COVID-19 прошли свыше 73,1 млн граждан.
По последним данным, в России зафиксировано 10 415 230 случаев заболевания коронавирусом, 9 293 486 человек выздоровело, 305 155 – умерло.
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