Электронная база данных преподавателей ПсковГУ о Великой Отечественной войне получила госрегистрацию
Электронная база данных «Малая Родина в зеркале устной истории о Великой Отечественной войне» получила свидетельство о государственной регистрации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.
Над созданием базы работала команда проекта Лаборатории изучения событий Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории ПсковГУ в составе Натальи Большаковой, Людмилы Алиевой, Лины Воробьевой, Зинаиды Митченко, Маи Муратовой, Василия Фролова. Работа велась совместно с коллегами Научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика». ЭБД создана на основе уникальных архивных материалов, размещенных на сайте проекта «Малая Родина в зеркале устной истории о Великой Отечественной войне». На нем представлены результаты историко-филологических экспедиций студентов и преподавателей ПсковГУ и вузов других регионов, собранные в результате общения со свидетелями войны.
Материалы базы могут быть использованы для решения научных, образовательных и воспитательных задач.
Ранее база данных успешно прошла экспертизу в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» (ФГУ ФИПС).
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