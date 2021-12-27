Электронная база данных преподавателей ПсковГУ о Великой Отечественной войне получила госрегистрацию

14:21, 27 декабря 2021, ПАИ

Электронная база данных «Малая Родина в зеркале устной истории о Великой Отечественной войне» получила свидетельство о государственной регистрации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

Над созданием базы работала команда проекта Лаборатории изучения событий Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории ПсковГУ в составе Натальи Большаковой, Людмилы Алиевой, Лины Воробьевой, Зинаиды Митченко, Маи Муратовой, Василия Фролова. Работа велась совместно с коллегами Научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика». ЭБД создана на основе уникальных архивных материалов, размещенных на сайте проекта «Малая Родина в зеркале устной истории о Великой Отечественной войне». На нем представлены результаты историко-филологических экспедиций студентов и преподавателей ПсковГУ и вузов других регионов, собранные в результате общения со свидетелями войны.

Материалы базы могут быть использованы для решения научных, образовательных и воспитательных задач.

Ранее база данных успешно прошла экспертизу в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» (ФГУ ФИПС).