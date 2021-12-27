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Происшествия

После скандала в ресторане великолучанин заявил о заложенной в здании бомбе

Из-за конфликта в ресторане великолучанин соврал о заложенном в учреждении взрывном устройстве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

26 декабря около десяти часов вечера на телефон 112 поступил телефонный звонок о якобы заложенном в одном из ресторанов Великих Лук взрывном устройстве. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки, а также представители других оперативных служб. После проведения всех необходимых мероприятий информация о заложенном в помещении ресторана устройстве не подтвердилась.

Полицейским удалось оперативно установить личность гражданина, подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался 28-летний местный житель. По версии следствия, он вместе со своими коллегами находился на предновогодней корпоративной вечеринке. Там произошёл конфликт, который и побудил мужчину сделать заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве. В пресс-службе УМВД отметили, что представился по телефону экстренной помощи мужчина вымышленным именем.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» Уголовного кодекса Российской Федерации.

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