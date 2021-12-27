Любителям кальянов в Псковской области пригрозили штрафами

15:16, 27 декабря 2021, ПАИ

Органы исполнительной власти и подразделения аппарата администрации Псковской области совместно с органами полиции ежедневно проводят рейды по контролю за соблюдением антиковидных мероприятий. Рейды продолжатся и во время предстоящих новогодних праздников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В частности, в ходе прошедших мероприятий выявлено грубое нарушение предписаний Роспотребнадзора о приостановке деятельности кальянных. Неоднократные нарушения фиксировались в Пскове в заведении по улице Рокоссовского, 22а. На его работу в ночное время также поступают многочисленные жалобы от жильцов дома. Ранее на администрацию заведения в соответствии с решением суда наложен штраф в размере 3 миллионов рублей. Тем не менее продолжает фиксироваться незаконное предоставление услуг. При этом административный штраф накладывается не только на лицо, предоставляющее незаконные услуги, но и на граждан – посетителей незаконного заведения. Решения о вынесении административного штрафа принимаются судом, в связи с чем гражданин также несет репутационные издержки. При повторном правонарушении штраф может превышать 15 тысяч рублей.

Администрация области призывает юрлиц и граждан соблюдать действующие требования по нераспространению COVID-19, а также пройти вакцинацию в любом удобном пункте (СК «Ледовый дворец», ТК «Империал», ТРК «Акваполис», ТРК «Фьорд Плаза» в городе Пскове; ТК «Апельсин» в Великих Луках) или в лечебном учреждении.