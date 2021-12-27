11 псковских компаний числились должниками за газ на 1 декабря

15:26, 27 декабря 2021, ПАИ

На 1 декабря текущего года в Пскове должниками перед предприятием «Газпром межрегионгаз Псков» числились 11 компаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.