11 псковских компаний числились должниками за газ на 1 декабря
На 1 декабря текущего года в Пскове должниками перед предприятием «Газпром межрегионгаз Псков» числились 11 компаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.12.2021
|
Наименование
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МП г. Пскова "ПТС"
|
464 738 054,52
|
299 701 168,37
|
МУП "ЖКХ" Островского района
|
99 879 681,08
|
89 782 098,21
|
МП Псковского района "Коммунальные услуги"
|
80 658 078,39
|
77 231 403,87
|
Порховское МПТСиК
|
36 695 401,06
|
32 082 720,86
|
МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района
|
40 083 066,59
|
38 662 143,11
|
МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"
|
25 615 632,42
|
21 532 735,93
|
МУП "Искра"
|
17 548 744,46
|
13 413 444,92
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|
21 955 764,75
|
20 924 235,93
|
МУП "Невельские теплосети"
|
17 704 347,34
|
17 263 263,21
|
МУП "Палкинская ПМК"
|
3 164 102,83
|
1 603 383,60
|
МУП "Локнянское ЖКХ"
|
2 151 551,75
|
600 000,00
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