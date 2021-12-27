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Общество

11 псковских компаний числились должниками за газ на 1 декабря

На 1 декабря текущего года в Пскове должниками перед предприятием «Газпром межрегионгаз Псков» числились 11 компаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия. 

Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.12.2021

Наименование

ВСЕГО

Дебиторская задолженность, руб.

 В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.

МП г. Пскова "ПТС"

464 738 054,52

299 701 168,37

МУП "ЖКХ" Островского района

99 879 681,08

89 782 098,21

МП Псковского района "Коммунальные услуги"

80 658 078,39

77 231 403,87

Порховское МПТСиК

36 695 401,06

32 082 720,86

МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района

40 083 066,59

38 662 143,11

МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"

25 615 632,42

21 532 735,93

МУП "Искра"

17 548 744,46

13 413 444,92

МП ЖКХ Дедовичского района

21 955 764,75

20 924 235,93

МУП "Невельские теплосети"

17 704 347,34

17 263 263,21

МУП "Палкинская ПМК"

3 164 102,83

1 603 383,60

МУП "Локнянское ЖКХ"

2 151 551,75

600 000,00
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