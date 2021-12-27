Стартовал второй тур голосования за претендентов на премию «Народное признание – 2021»

15:38, 27 декабря 2021, ПАИ

27 декабря на сайте Псковского агентства информации начался второй тур голосования за претендентов на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021». Принять участие в голосовании можно здесь.

Во второй части голосования участвуют три претендента в каждой из 12 номинаций, набравшие наибольшее количество голосов в первом этапе. Второй тур продлится до 18:00 21 января.

Сделав выбор в номинациях, нужно ввести номер своего телефона в соответствующее поле на странице в конце таблицы для голосования и нажать на кнопку «Получить код».

Сгенерированный на сайте уникальный код необходимо отправить с мобильного телефона на номер +7 (900) 999-99-30 (вводить номер телефона для отправки SMS нужно именно с +7). Стоимость исходящего SMS определяется вашим тарифным планом, дополнительная плата не взимается. Проверить, засчитан ли голос, можно ещё раз введя свой мобильный номер и кликнув на кнопку «Проверить голос».

Отдать голос можно один раз в течение тура с одного телефонного номера сотового оператора, зарегистрированного на территории России.

Если проголосовать не удалось, отправьте письмо с темой «Голосование» и описанием проблемы на адрес redactor@informpskov.ru, указав номер телефона, с которого отправлялось SMS.

Победителей назовут в конце января. Они будет определены путём сложения голосов жюри и тех, которые будут получены во втором туре на сайте Псковского агентства информации. Имена экспертов премии этого года будут названы в ближайшее время.

Напомним, учредителем премии является Псковское агентство информации. В этом году на соискание премии были поданы 132 заявки, однако один из претендентов по личным причинам снял свою кандидатуру. Таким образом, в первом туре голосования участвовал 131 претендент на награду.