Определены финалисты общественной премии Псковской области «Народное признание»

22:58, 24 декабря 2021, ПАИ

Сегодня вечером, 24 декабря, были определены финалисты Первой общественной премии Псковской области «Народное признание».

По итогам первого тура голосования, который завершился 24 декабря на сайте Псковского агентства информации, сформировались тройки лидеров в каждой из 12 номинаций. Соискатели, набравшие больше всего голосов, выходят во второй тур. Также свои голоса за них отдадут эксперты премии. Победителей назовут в конце января. Они будет определены путём сложения голосов жюри и тех, которые будут получены во втором туре на сайте Псковского агентства информации.

В номинации «Открытие» в следующий тур прошли:

молочная ферма ОАО «Красное знамя» в Новосокольническом районе (33,33 %, или 344 голоса),

креативное пространство «Лофт» в Пскове (25,29 %, или 261 голос),

чайно-пряничная лавка «Званица» в Пскове (13,47 %, или 139 голосов).

Из борьбы выбыли Центр туризма и творческих индустрий Пскова (13,08 %, или 135 голосов), студия EMS-фитнеса Twenty Fit в Великих Луках (7,95 %, или 82 голоса), фирменный магазин Xiaomi в Пскове (3,49 %, или 36 голосов), кикшеринг в Пскове (3,39 %, или 35 голосов).

Финалистами в номинации «Наша марка» стали:

Бежаницкое райпо (21,48 %, или 401 голос),

Псковский завод компьютерных и мобильных кабелей GCR (13,44 %, или 251 голос),

яблоневые сады Ивана Мельника из Себежского района (12,85 %, или 240 голосов).

Не вышли во второй тур сыры «Аланталь» маслосырозавода «Порховский» (11,41 %, или 213 голосов), торговая сеть WoolHouse (9,69 %, или 181 голос), Псковские производственно-интеграционные мастерские (8,3 %, или 155 голосов), сеть кулинарных лавок «Розмарин» в Пскове (6,48 %, или 121 голос), сыровар Сергей Сальный из Пушкинских Гор (6,43 %, или 120 голосов), Порховский дом ремёсел (3,43 %, или 64 голоса), производитель псковского чая кооператив «Кипрей» (3,11 %, или 58 голосов), производитель напитков «Глобус Джус» (1,77 %, или 33 голоса), фабрика по производству мебели и евроокон «Декор» (1,61 %, или 30 голосов).

Во втором туре в номинации «Сервис» будут представлены:

псковская торговая сеть «Книжица» (35,49 %, или 456 голосов),

салон красоты и эстетики «Синтая» в Пскове (17,98 %, или 231 голос),

торгово-досуговый центр Fjord Plaza в Пскове (15,1 %, или 194 голоса).

Не хватило голосов для выхода в финал следующим номинантам: центру дентальной имплантации и стоматологии «Добрый стоматолог» в Себеже (9,81 %, или 126 голосов), прокату сапбордов SupPskov в Пскове (9,34 %, или 120 голосов), справочной службе «053» (6,54 %, или 84 голоса), студии отбеливания зубов Your Smile в Великих Луках (5,76 %, или 74 голоса).

В номинации «Бизнесмен года» финалистами стали:

основательницы торговых сетей «Книжица» и WoolHouse Вера Григорьева и Юлия Мамчиц (44,94 %, или 519 голосов),

директор сети магазинов «Квадрат» Михаил Лебедев (20,61 %, или 238 голосов),

директор кофейно-винного бара CAVERIN Павел Передельский (14,46 %, или 167 голосов).

Также в этой номинации были представлены директор мебельной компании HI-Tech Mebel Андрей Васильев (11,17 %, или 129 голосов), руководитель студии отбеливания зубов Your Smile Алина Гугунина (8,83 %, или 102 голоса).

В номинации «Рекорд» во второй тур прошли:

семья спортсменов из Плюсского района — Дмитрий, Иван, Александр и Георгий Зубаревы (25,63 %, или 358 голосов),

паралимпийская чемпионка по стрельбе из лука Маргарита Сидоренко (24,19 %, или 338 голосов),

юная фигуристка из Пскова Валерия Зайцева (20,11 %, или 281 голос).

Для выхода в финал оказалось недостаточно голосов у пяти претендентов: у хоккейной команды «Красный город» из Красногородска (8,16 %, или 114 голосов), у тренера Пыталовского клуба смешанных единоборств ММА «Змей Горыныч» Максима Максимова (6,16 %, или 86 голосов), у футбольного клуба «Луки-Энергия» из Великих Лук (5,94 %, или 83 голоса), у велогонщика из Порховского района Александра Андреева (5,87 %, или 82 голоса), у председателя Федерации эстетической гимнастики Псковской области Полины Гернец (3,94 %, или 55 голосов).

В номинации «Поступок» было всего четыре претендента на победу. В финал вышли:

Андрей Стругин из Пскова – за спасение двух тонувших детей (40,95 %, или 570 голосов),

Иван Мутовин из Дедовичского района – за спасение тонувшего друга (23,92 %, или 333 голоса),

Любовь Алтынь из Великих Лук – за спасение выпавшего из окна ребёнка (19,04 %, или 265 голосов).

Выбыл из числа участников Рейн Нийне из Печор, спасший людей на пожаре: он получил 16,09 %, или 224 голоса.

В номинации «Защита» финалистами стали:

полицейский мобильного взвода № 1 отдельного батальона ППС УМВД России по Пскову Денис Кузьмин – за спасение упавшей с моста девочки (44,47 %, или 567 голосов),

сотрудник транспортной полиции Андрей Мусийчук из Пскова – за спасение жизни впавшего в состояние клинической смерти мужчины (14,43 %, или 184 голоса),

инспекторы ДПС по Пскову Александр Никонов и Роман Горбатов – за спасение людей на пожаре (12,86 %, или 164 голоса).

Также в этой номинации были представлены участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Дедовичский» капитан полиции Роман Сергеев – за помощь в доставке больного (10,2 %, или 130 голосов), командир отдельной роты ДПС по Пскову Алексей Андреев, который помог семейной паре выбраться из покорёженного в ДТП автомобиля (8,94 %, или 114 голоса), инспекторы ГИБДД ОМВД России по Островскому району Александр Иванов и Владимир Атанасов – за спасение тонувшего мужчины (9,1 %, или 116 голосов).

Тройка лидеров в номинации «Талант» выглядит следующим образом:

рок-группа «Отцы и дети» из Пскова (17,43 %, или 524 голоса),

певица Елена Швецова из Дно (14,17 %, или 426 голосов),

поэт, исполнитель песен из Новоржевского района Михаил Яичников (12,81 %, или 385 голосов).

Из числа соискателей награды выбыли фотограф-любитель Александр Рябинин из Бежаницкого района (10,84 %, или 326 голосов), пожарный и блогер Валерий Смирнов из Дедовичского района (10,48 %, или 315 голосов), юная певица Арина Ильинова из Невеля (5,76 %, или 173 голоса), хор мальчиков Центра эстетического воспитания Великих Лук (5,59 %, или 168 голосов), детский писатель из Островского района Ирина Васильева (3,83 %, или 115 голосов), автор книг о краеведении и истории Пыталовского района Николай Цветков (3,76 %, или 113 голосов), актриса Великолукского драмтеатра Алина Бичай (3,46 %, или 104 голоса), ансамбль «Гармонисты Великих Лук» (2,93 %, или 88 голосов), семья художников из Острова – Александра, Светлана, Дуня и Аня Оболенские (2,76 %, или 83 голоса), кукольница Анна Невар из Пскова (2,43 %, или 73 голоса), хореографический коллектив «Изумруд» из Дно (2,03 %, или 61 голос), ведущий интеллектуальных игр Михаил Черкасов из Пскова (1,73 %, или 52 голоса).

В номинации «Призвание» тройка лидеров сформировалась таким образом:

и. о. заведующего 3-м инфекционным отделением Псковской областной инфекционной больницы Эльвина Давлятова (17,84 %, или 508 голосов),

врач-гинеколог многопрофильной клиники MEDICA Елена Егорова (14,08 %, или 401 голос),

коллектив Стругокрасненской районной библиотеки (13,69 %, или 390 голосов).

Не вышли в следующий этап преподаватель Дома творчества в Дедовичах Оксана Айкина (11,27 %, или 321 голос), начальник караула пожарно-спасательной части Александр Курамшин (4,46 %, или 127 голосов), основатель невельского поискового отряда «Патриот 60» Кирилл Шляц (4,39 %, или 125 голосов), замначальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Псковской области Илья Никитин (3,79 %, или 108 голосов), педагог Печорской средней школы № 3 Евгений Кураков (3,76 %, или 107 голосов), учитель школы на острове Залита Вячеслав Новиков (3,27 %, или 93 голоса), руководитель центра «Добрый стоматолог» Мария Сенькова (2,88 %, или 82 голоса), директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов (2,88 %, или 82 голоса), хозяйка псковского зоопитомника Ольга Бабкина (2,74 %, или 78 голосов), руководитель отряда волонтёров, директор Дворца творчества детей и молодёжи Печорского района Юлия Четвергова (2,35 %, или 67 голосов), основательница Псковского музея винтажной куклы Ирина Кендрали (2,21 %, или 63 голоса), руководитель дайв-клуба «Калипсо» Роман Спицын (2,14 %, или 61 голос), призёр и победитель российских и международных соревнований по велоспорту среди спортсменов с проблемами слуха Иван Макаров (2,07 %, или 59 голосов), директор «Детской деревни-SOS Псков» Игорь Соловьев (1,62 %, или 46 голосов), замдиректора Центра социального обслуживания Великих Лук Алёна Эшенберг (1,37 %, или 39 голосов), заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев (1,09 %, или 31 голос), предприниматель Анвар Зуфаров (0,77 %, или 22 голоса), пресс-секретарь Федерации ММА Псковской области Олег Лаптев (0,49 %, или 14 голосов).

В номинации «Инициатива» больше всего голосов набрали:

зооприют «Добрый» в Порхове (20,87 %, или 515 голосов),

авторский проект Анны Скрипкарь о жизни бабушек из псковской глубинки (15,32 %, или 378 голосов),

проект Артёма Степанькова по сохранению истории деревни Сеглицы Плюсского района (9,44 %, или 233 голоса).

Не вышли во второй тур проект «Домик на дереве» в деревне Двинь-Покровское Куньинского района (8,75 %, или 216 голосов), усадьба Ореховно в Пустошкинском районе (7,21 %, или 178 голосов), проект «Школа выживания 2.0.» методиста Дома детского творчества Великих Лук Светланы Какановой (6,56 %, или 162 голоса), служба помощи «Белый цветок» (6,04 %, или 149 голосов), проект создания военно-мемориального комплекса «Себежский укрепрайон» (4,62 %, или 114 голосов), международный патриотический форум «Мы помним» (3,73 %, или 92 голоса), Псковский музей армии и флота (2,39 %, или 59 голосов), проект «Многонациональный край Пришелонья» Даниила Григорьева из Порхова (2,27 %, или 56 голосов), проекты сохранения памяти о павших в годы войны и патриотического воспитания молодёжи Невельского района (2,19 %, или 54 голоса), движение «Гуманный отлов» по отлову и передержке бездомных животных (2,07 %, или 51 голос), ТОС «Моё село – моя забота» из деревни Заклинье Дновского района (2,03 %, или 50 голосов), туристический маршрут для семейного и детского отдыха «Псковская область глазами детей» Туристского информационного центра Псковской области (1,94 %, или 48 голосов), проект для учащихся старших классов «Уроки письма: пишу тебе» (1,38 %, или 34 голоса), проект «Познаём своего ребёнка» Псковского центра «Вообразилия» (1,18 %, или 29 голосов), этногастрономический фермерский фестиваль «Сыр и пряник в Бебешкино» (1,18 %, или 29 голосов), инициатива украшения фасада дома на Октябрьской площади в Пскове (0,85 %, или 21 голос).

В новой номинации «Экомышление» читатели ПАИ для участия в финале выбрали следующих номинантов:

проект Плюсского перерабатывающего комбината по созданию экомебели (20,5 %, или 286 голосов),

проект «ЭКО бокс» по раздельному сбору мусора в Великих Луках (11,54 %, или 161 голос),

экологический проект «Зелёная область» (11,18 %, или 156 голосов).

Не смогли продолжить борьбу проект «Экомышление» Сергея Елизарова (9,75 %, или 136 голосов), акция «Чистый берег» в Палкино (8,75 %, или 122 голоса), проект Татьяны Васильевой по творческой переработке старых вещей (8,39 %, или 117 голосов), международный фестиваль дикой природы «РосянкаFest» (7,38 %, или 103 голоса), российско-эстонский проект «Развитие знаний об окружающей природной среде в российско-эстонском приграничье» /«Экомышление» (6,74 %, или 94 голоса), экологическая акция «Чистые игры в Овсище» в Пскове (6,31 %, или 88 голоса), первый экологический фестиваль «Чистые игры в городе Дно» (4,87 %, или 68 голосов), акция озеленения и благоустройства западной части Дно (4,59 %, или 64 голоса).

В тройку самых знаменательных событий года вошли:

операция по подъёму самолёта из болота в Пыталовском районе (15,26 %, или 263 голоса),

этап чемпионата России, ХХ ралли «Псков» (13,63 %, или 235 голосов),

празднование 1000-летия Усвят (12,7 %, или 219 голосов).

Выбыли из борьбы в номинации «Событие» театрализованная постановка по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» в Плюссе (10,79 %, или 186 голосов), молодёжно-патриотический лагерь «Укрепрайон» в Себежском районе (8,99 %, или 155 голосов), открытие мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в Гдовском районе (8,06 %, или 139 голосов), лазерное шоу, посвящённое 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, в Пскове (7,13 %, или 123 голоса), конкурс вокального творчества «Звенящая капель» в Дно (4,23 %, или 73 голоса), концерт «Ночь в башне» в Пскове (3,94 %, или 68 голосов), фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» в Печорском районе (3,36 %, или 58 голосов), праздник местных инициатив «Предлагай – поддержим!» в деревне Заклинье Дновского района (2,67 %, или 46 голосов), «Семейный пикник» в Пскове (2,26 %, или 39 голосов), международной кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове (2,03 %, или 35 голосов), фестиваль творчества якутского режиссёра Сергея Потапова «Потапов-фест» в Пскове (1,74 %, или 30 голосов), серия концертов «На страже мира. Александр Невский – 800» в Пскове (1,68 %, или 29 голосов), фестиваль «Мы живём на границе» в Пыталовском районе (1,51 %, или 26 голосов).

Премия «Народное признание» будет присуждена в 12-й раз. Её организатором выступает Псковское агентство информации.