Сергей Колосов планирует продолжить депутатскую деятельность

18:24, 27 декабря 2021, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы по округу № 2 Сергей Колосов планирует участвовать в следующих выборах в гордуму. Об этом он заявил в эфире проекта ПАИ-live, отвечая на вопрос журналиста о планах депутатской деятельности в следующем созыве.

Он отметил, что принял решение идти на второй срок, и подчеркнул, что избиратели часто обращаются к нему не только с просьбами, но и с благодарностью за проделанную работу. В том числе жители округа часто просят Сергея Колосова остаться на второй срок.

Сергей Колосов стал депутатом Псковской городской Думы шестого созыва после выборов в сентябре 2017 года.