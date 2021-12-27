Сергей Колосов планирует продолжить депутатскую деятельность
Депутат Псковской городской Думы по округу № 2 Сергей Колосов планирует участвовать в следующих выборах в гордуму. Об этом он заявил в эфире проекта ПАИ-live, отвечая на вопрос журналиста о планах депутатской деятельности в следующем созыве.
Он отметил, что принял решение идти на второй срок, и подчеркнул, что избиратели часто обращаются к нему не только с просьбами, но и с благодарностью за проделанную работу. В том числе жители округа часто просят Сергея Колосова остаться на второй срок.
Сергей Колосов стал депутатом Псковской городской Думы шестого созыва после выборов в сентябре 2017 года.
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