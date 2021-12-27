Округ №2 в Пскове. Итоги работы и планы – интервью с депутатом Псковской гордумы Сергеем Колосовым

17:52, 27 декабря 2021, ПАИ

Очередным гостем ПАИ-live стал депутат Псковской городской Думы по округу № 2 Сергей Колосов, который подвел итоги своей работы в уходящем 2021 году, обозначил будущие задачи, а также поделился опытом помощи людям и животным.

Проблемы на Болоте

– Вы депутат от округа № 2. Расскажите, пожалуйста, что было сделано за этот год, какие положительные результаты заметили избиратели в вашем округе?

– Я работаю уже пятый год. В этом году удалось отремонтировать улицу Бастионную: это одна из главных улиц, ведущая с вокзала в город. Данная улица с прилегающими тротуарами была отремонтирована по национальному проекту «Безопасные дороги».

– Думаю, люди не могли этого не заметить.

– Я надеюсь. Следующее: были отремонтированы дворы. По программе «Комфортная городская среда» из городского бюджета был отремонтирован один двор – это Стахановская, 9, но благодаря помощи нашего бывшего губернатора, а ныне сенатора Андрея Анатольевича Турчака городу были выделены дополнительные средства, и за счет этих дополнительных средств были отремонтированы еще три двора в нашем округе, что не может не радовать.

– В вашем округе есть частный сектор, и там своя специфика. Какие актуальные проблемы сегодня в частном секторе? С какими вопросами к вам обращаются избиратели?

– Вопросов достаточно много, но в данный момент насущная проблема – это уборка снега. Уже неоднократно жители звонили, беспокоились, что снег не расчищается, но управление городского хозяйства взяло это на контроль, и сейчас достаточно быстро убирают снег. Очень много вопросов по поводу водоснабжения, потому что в частном секторе колонки находятся очень далеко друг от друга, и люди просят, чтоб их поближе сделали. К сожалению, эти колонки может сделать только горводоканал из собственных средств, но на это у него пока нет средств, это старая проблема.

Еще одна проблема – это подтопление весной и осенью: не зря этот частный сектор назывался в народе Болотом. Но эти проблемы удается решать в последние годы, потому что там построили КНС, которая откачивает из ям воду, а у кого не уходит вода, приезжают специализированные службы и откачивают воду уже точечно в каждом доме.

– А проблемы с освещением, дорогами, транспортным сообщением касаются ли вашего округа и есть ли по этому поводу запросы у жителей?

– Что касается освещения, вроде все в порядке. Единственное, была проблема летом на улице Стахановской, но ее оперативно удалось решить, и люди сейчас довольны, что освещение работает и все в порядке.

– Как вы выстраиваете взаимодействие с вашими избирателями, с жителями вашего округа?

– Я достаточно часто встречаюсь с избирателями.

– Личные встречи?

– Да, личные встречи. Я даю свой телефон, не боюсь.

– Не боитесь, что будут звонить ночью? Наверно, такое тоже бывает?

– Ночью – нет, но поздно вечером, бывает, звонят люди, когда есть определенные проблемы. Со старшими по домам я работаю активно, для того чтобы развивать округ, с просто неравнодушными людьми, которые болеют за свой город, чтоб город был чище, краше, удобнее и комфортнее для людей.

– Через социальные сети с вами общаются?

– Да.

– Вы используете это в своей работе?

– Да. Скажем так, дочь мне сказала, что нужно заводить сети.

– Вам даже дочь помогает в вашей депутатской работе?

– Да, она, скажем, мой «пресс-секретарь». Она помогает мне вести социальные сети, и она меня подвигла к тому, что надо их завести.

– На ваш взгляд, сегодня в округе чего не хватает?

– Округ у меня старенький, очень много старого жилого фонда. Естественно, людей беспокоит капитальный ремонт самих домов, капитальный ремонт дворов. Хорошо, что есть программа «Комфортная городская среда», по которой удалось починить за эти четыре года достаточно много дворов, и это, мне кажется, видно невооруженным глазом. Также изношенность сетей… Житейские вопросы.

– В основном это сфера ЖКХ?

– В основной массе – да.

Привести к консенсусу

– Я знаю, что вы занимаетесь спортом. И как вы считаете, нужны ли в вашем округе новые спортивные площадки, есть ли возможность их появления?

– Возможности, надеюсь, есть, и уделяю этому достаточно большое внимание. Помимо спортивных площадок, это и детские площадки, потому что их реально сейчас не хватает: старые площадки, которые были раньше, пришли в негодность и стали аварийными, их снесли, и сейчас большая проблема в том, чтоб установить новые. В основном люди просят поставить хотя бы маленькие, небольшие элементы для маленьких детей. Есть запросы поставить одну общую детскую площадку, чтобы люди из соседних дворов могли приходить, гулять там и играть с детьми.

– Детские площадки – тема неоднозначная. Во многих дворах при установке детских площадок жители делились на две группы: одним они были очень нужны, другим нет, потому что, как говорят некоторые горожане, от них очень много шума. У вас так же?

– Есть, и не только в отношении детских площадок. В части ремонта дворов людям тяжело прийти к определенному мнению. Но для этого есть депутат, который должен сплотить жителей, чтобы принять решение на благо самих же жителей. С ремонтом дворов, который проходил в данное время, с жителями одного дома мне пришлось провести пять собраний, чтобы приступить к ремонту. Что касалось спила деревьев, одни хотят парковочные места, другие хотят зелень, одни хотят расширить дворовый проезд, другие – нет, и в одном дворе буквально пять собраний пришлось провести для того, чтоб прийти к консенсусу и решить, где что будет и какие кусты, деревья мы спилим.

– А какой у вас есть механизм, чтобы людей привести к одному мнению?

– Объяснять, уговаривать, что это им самим надо в первую очередь. Мне кажется, можно уступить одно дерево, но зато сделать комфортно большинству жителей дома.

– А вообще активные избиратели в вашем округе?

– По большей части да.

– В чем это проявляется? В их вопросах к вам или, может быть, они вносят конструктивные предложения?

– Очень много встреч было с жителями, даже по ремонту улицы Бастионной: мы с Еленой Александровной Полонской два раза встречались с жителями с целью выяснить, какой бы они хотели видеть улицу, где должны проходить тротуары. Бывает народная тропа – ее можно сделать, чтобы людям удобнее было ходить. С дворами такая же ситуация: люди хотят видеть где-то скамеечку, где-то зону отдыха, где-то детскую площадку, где-то хотят посадить новое дерево.

– Они просто просят о чем-то или оказывают помощь?

– Нет, оказывают помощь, и в программе, о которой я говорил ранее, одно из условий – это участие жителей, то есть мы после ремонта двора (я тоже иногда помогаю жителям) выходим и делаем субботник: либо траву сеем, либо деревья, кустики сажаем.

– Обычно кто является инициатором личных встреч с избирателями?

– Тоже по-разному: когда жители сами зовут, когда я собираю жителей через старших по домам и активных людей, которые развешивают объявления. Мы собираемся, обсуждаем проблемы.

– Если говорить о задачах, которые еще не нашли своего решения и, возможно, перейдут на следующий год, что в вашем округе необходимо делать?

– Есть одна из основных, животрепещущих проблем, которая волнует меня и жителей Завокзалья, – переход через железнодорожный мост. Во-первых, это сам мост, который принадлежит железной дороге: жители хотели бы, чтоб произвели его ремонт, потому что им зимой тяжело подыматься, да и мост уже начинает частично разрушаться.

И еще пешеходный переход через улицу Железнодорожную к пятиэтажкам: там дети идут из школы в темное время суток по проезжей части – это очень опасно. К сожалению, два года не можем решить эти проблемы. Я надеюсь, что в следующем году мы их решим.

– Почему проблема не решается? Чья помощь нужна в этом вопросе?

– Понимаете, там узкое место. Чтоб поставить «лежачий полицейский», необходимо в первую очередь сделать освещение. Дорога проходит вплотную к железной дороге, а с другой стороны там уже частная территория, заборы. Пока ведется проектирование самого освещения. Надеюсь, в следующем году это будет сделано, потому что там реально опасно.

– А в ситуации с мостом чья помощь необходима?

– Пока ничего не могу сказать. Обращались и в железную дорогу, и к руководителю железной дороги в Москву, но пока ответа не поступило.

– Но вы будете продолжать писать и помогать?

– Конечно.

Добрый донор-волонтер

– Известно, что вы являетесь волонтером. Кому и чем помогаете?

– Мне нравится этим заниматься, делать хорошее дело, помогать людям. Это не только когда проходит акция «Единой России» с вручением продуктовых наборов ко Дню Победы, но и просто помощь людям.

– Давно этим занимаетесь?

– Когда есть время, всегда стараюсь. Кровь начал сдавать, являюсь донором.

– Вас кто-то вовлек в волонтерство или вы сами решили?

– Нет, сам. Просто узнал, что у меня кровь редкая и в ней нуждаются, и принял решение пойти и начать сдавать.

– Но вы же помогаете не только людям, но и животным.

– Да. Животных жалко, они же не виноваты.

– Чем помогаете?

– Стараюсь помогать «Шансу»: когда-то деньгами, когда-то кормом, когда-то просто старые простыни привожу – они принимают все. Когда они раньше на печке готовили еду, дровами помогал. Собачку взял.

– Давно?

– Год ей уже: когда взял – ей было месяца три. У меня дома все подобранные.

– То есть у вас не одна собака?

– У меня еще одна собака. К сожалению, недавно умерла еще одна старенькая собачка, тоже дворняжка. Кошка подобрана у подъезда.

– Вы их домой забираете?

– Да. Меня семья поддерживает: они даже больше меня любят животных.

– Депутатов привлекаете к волонтерской деятельности своим примером?

– У нас депутаты активные, и много кто участвует во всяких волонтерских движениях и в помощи людям. Тут пример друг другу сами все показывают.

– Почему решили помогать животным?

– Большая проблема — безнадзорные животные. В том же «Шансе» уже больше 200 собак, и хорошо, что люди им помогают: благодарны, что те все-таки благое дело делают, чтобы эти животные не бегали по улицам. Вы понимаете, что животное, когда одичает, может и покусать, и болезни разносить. В «Шансе» делают очень хорошее дело, и им надо больше помогать. Ну и из любви к животным – тоже. У меня с детства были животные.

– Ваше отношение к тем людям, которые берут собачек, кошечек как игрушки, а когда им надоедает, хорошо, если отдают в приют, а ведь есть те, кто выбрасывает?

– Да, это жутко. Мне, кстати, к дому несколько раз подкидывали и кошек, и собак. Хорошо, находились знакомые, которые их брали к себе. И я сам находил несколько раз собак в городе, помогал людям, возвращал, искал хозяев.

– То есть вы много помогаете.

– Стараюсь по крайней мере.

– Если говорить в целом о городе, что хорошего было сделано за прошедший год, чем можно гордиться?

– Вообще город Псков люблю, в нем родился. Он очень красивый, старинный, и гостям очень нравится быть у нас в городе. Радует, что за последние годы он преобразился – это не только ремонт дорог и все остальное, но и ремонт тех же церквей, и это радует. Радует, что увеличивается количество туристов, и мне кажется, что нам надо в этом направлении активизировать работу еще больше для привлечения туристов в наш город и расширения возможностей города в этом плане.

– Какие видите главные задачи для руководства города в следующем году?

– Это развитие инфраструктуры, чтобы привлекать туристов, потому что промышленности в городе не так много, как хотелось бы, с одной стороны. С другой стороны, у нас экологически чистый город, и это привлекает.

– Что, на ваш взгляд, необходимо делать, чтобы привлекать к нам туристов? На чем должны сделать акцент городские власти?

– Мне кажется, акцент и так делается: делаются туристические кластеры, уже сделан Финский парк, парк Строителей – это радует, это красиво, людям нравится там гулять. Город небольшой, и его можно пройти пешком практически полностью. Когда есть красивые и удобные маршруты, люди начинают гулять, смотреть, радоваться и наслаждаться красотой.

– А что касается сферы ЖКХ?

– В первую очередь, мне кажется, надо выстраивать работу с Фондом капитального ремонта, который ремонтирует наши дома. У меня в округе очень много стареньких домов. Хочется, чтоб ремонтировалось больше и крыш, и сетей, и практически все.

– Были ли у вас в округе уже отремонтированные дома? Вы участвуете, например, в приемке?

– В приемке в первую очередь участвуют жители. Когда их что-то не устраивает в ремонте, они, естественно, сразу сигнализируют своему депутату. Как раз у меня недавно ремонтировали две крыши (к сожалению, они еще пока в стадии ремонта) – тоже приходилось писать гневные письма и в прокуратуру, и в Фонд капитального ремонта о том, что подрядчики затягивают сроки, а людям хочется, чтоб это быстрее закончилось: все-таки неотремонтированная крыша зимой – это не очень хорошо.

– А что касается управляющих компаний? Наверно, и к вам поступали жалобы на работу управляющих компаний?

– Да, естественно. Сейчас у меня идет работа по поводу не очень хорошей уборки снега во дворах. Но у меня есть основная управляющая компания в округе, с которой налажен диалог, и когда прошу что-то сделать, они делают. С кем-то можно решить проблемы точечно и быстро, не растягивая сроки письмами: по телефону позвонил и сразу что-то решил.

– Как считаете, как выстраивать диалог с управляющими компаниями? Наверно, у каждого депутата есть хоть одна управляющая компания, с которой очень сложно работать.

– К сожалению.

– Как на них можно повлиять?

– Не знаю. Как-то пытаться все-таки.

– Если управляющая компания плохо работает, то тогда собирать собрание жильцов и уже решать вопрос кардинально?

– Я пару раз пытался это сделать, но, к сожалению, люди боятся иногда поменять шило на мыло. Один процесс у нас идет как раз сейчас, люди готовятся: это же тоже процесс небыстрый, надо именно собрать подписи собственников жилья. Один процесс смены управляющей компании у меня на контроле, но как люди решат – так и будет.

– Создается впечатление, что вы работаете круглосуточно и уж точно без выходных.

– Нет, не круглосуточно, конечно, но в выходные приходится иногда выезжать в округ и что-то смотреть.

– Вы настолько активны, что готовы выехать на место, если вам позвонит ваш избиратель с какой-то проблемой?

– Да. Вот, кстати, 8 Марта поздравлял своих девушек с праздником, поступил звонок о том, что жители обнаружили щенка в закрытой машине, который сидел там двое суток. Пришлось поехать. Хорошо, участковый очень грамотно и оперативно сработал.

– Это было в вашем округе?

– Да. И пришлось собачку вызволять.

– Забрали ее?

– Она попала в приют «Шанс».

– Теперь мы будем знать, кому звонить. Вы, наверно, и в другой округ приедете.

– Скажу вам прямо, из других округов тоже звонят. Но мне приходится говорить: «У вас тоже хороший депутат».

– Избиратели к вам обращаются со своими проблемами, а благодарность вы от них видите?

– Да. Часто говорят спасибо и даже просят остаться на второй срок.

– Вы сами что думаете по поводу второго срока?

– Для себя я принял решение идти.

– Благодарю за то, что пришли к нам сегодня, ответили на все наши вопросы. Желаю вам успехов в вашей деятельности и во всех ваших благих начинаниях.

– Спасибо.