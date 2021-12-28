1,5 млрд получит Псковская область на ремонт и оснащение школ

09:36, 28 декабря 2021, ПАИ

В 2022 году Псковская область получит 1 млрд 526 млн 155,7 тыс. рублей на ремонт и оснащение школ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Правительства РФ.

Всего в ближайшие два года на капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием из федерального бюджета будет направлено более 91,6 млрд рублей. За счёт этих средств будут обновлены более 2 тыс. учебных заведений страны.

Деньги поступят 80 регионам. Список первоочередных объектов капремонта был сформирован на основе их заявок. В некоторых субъектах понадобится провести работы в одной-двух школах, в других – счёт идёт на десятки. Федеральные субсидии на эти цели будут поступать на принципах софинансирования.

«Наши дети должны учиться в хороших, современных школах. И принятые решения будут способствовать созданию комфортных и безопасных условий для получения образования», – отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 24 декабря.

По его словам, важно, чтобы уже сейчас, на стадии подготовки ремонта, к участию в этом процессе активно привлекались родительские комитеты и учитывались пожелания самих ребят. «Президент просил внимательнее отнестись к этому в ходе совещания с правительством 10 ноября», – подчеркнул глава кабмина.

По поручению президента всего до конца 2026 года будет отремонтировано 7,3 тыс. зданий общеобразовательных организаций. Работа ведётся в рамках государственной программы «Развитие образования».