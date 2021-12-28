Почти 5 тонн белорусского мяса не пропустили через границу в Псковской области

10:14, 28 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области почти 5 тонн мяса не пропустили через границу в Себежском районе, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В деревне Долосцы остановили движение трёх транспортных средств, в грузовых отсеках которых перемещались 4,8 тонны говядины. Две партии мяса везли в Псков, другие – в Санкт-Петербург.

В ходе осуществления ветеринарного контроля выявлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов и клейм, подтверждающих безопасность и происхождение продукции. Транспортные средства не были оснащены холодильным оборудованием, которое необходимо при транспортировке мясосырья.

Помимо того, были установлены нарушения указания Россельхознадзора, выразившиеся в поставках говядины на кости с территории Республики Беларусь, являющейся страной с неопределенным статусом по губкообразной энцефалопатии.

В результате были оформлены акты о возврате груза в Белоруссию. По факту выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях.