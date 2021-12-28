Полицейские поздравили многодетную семью из Псковского района с наступающими праздниками

11:17, 28 декабря 2021, ПАИ

Полицейские и представители Общественного совета при УМВД России по Псковской области поздравили многодетную семью с наступающими праздниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Псковскому району старший лейтенант полиции Ольга Смирнова с главным зимним волшебником посетили семью, проживающую в деревне Середка. Дед Мороз вручил детям сладкие подарки.

Инспектор напомнила школьникам о мерах безопасности во время зимних каникул, соблюдении правил дорожного движения, а родителям пожелала крепкого здоровья, праздничного настроения и семейного благополучия.

Новогодние подарки для детей подготовили члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области Илья Можаев и Саид Дукаев.