Грунтовые анкеры Титан
Одна из особенностей выполнения строительных работ в Псковской области, как и во многих других регионах России, — возникающая на некоторых участках необходимость укрепления грунта. Среди прочего оборудования популярностью пользуются буроинъекционные сваи и нагели.
В Пскове грунтовые анкеры разнообразных размеров в наличии в Berfi и ряде других строительных магазинов. Также их можно заказать в интернете или филиалах столичных компаний.
Достоинства
Российская ООО «Ишебек Титан» — дочерняя компания немецкой фирмы Ischebeck, ставшей создателем и производителем анкерной системы Титан. Продукция отличается:
- высоким качеством,
- предсказуемостью результата,
- простым способом монтажа,
- долговечностью,
- доступной ценой.
Компания выпускает несколько видов буроинъекционных анкерных изделий. Среди них сваи и нагели.
Особенности монтажа
В основе конструкции грунтового анкера Титан — полая штанга с наружной резьбой и головкой на конце. Во время бурения внутрь этого стержня подается раствор жидкого цемента. По мере движения оборудования он просачивается в окружающие породы и заполняет полости. Когда же скважина достигла расчетной глубины, начинают нагнетать более плотный раствор. В результате получается конструкция, имеющая неровные края и эффективное сцепление с тем, что ее окружает. А сама штанга остается в качестве арматуры, воспринимающей нагрузки на выдергивание и сжатие.
Такие сваи могут монтироваться вертикально, горизонтально и под любым углом, а нагели — обычно только под наклоном или горизонтально.
Из-за того что бурение происходит с параллельной подачей жидкого цемента и без использования обсадной трубы, резко возрастает скорость монтажа и увеличивается производительность труда.
Где используется
Анкерные микросваи Титан используются:
- для укрепления фундаментов;
- в качестве противодействия подъему сооружений в случае повышения грунтовых вод;
- для улучшения показателей сейсмоустойчивости;
- для фиксации положения путепроводов, подводной или подземной части сооружений.
Сваи используются для укрепления опорных стен причалов, строительных котлованов, тоннельных порталов.
Нагели (анкерные грунтовые «гвозди») применяются для профилактики оползней и обвалов, армирования нестабильного грунта, устойчивости склонов. Они усиливают жесткость ж/д насыпей, являются частью инженерных защитных сооружений от камнепадов.
Как планируете провести новогодние каникулы?
В Псковской области в четыре раза выросло число детей, взятых под наблюдение с болезнями пищеварения
Началась видеотрансляция пресс-конференции об итогах работы Центра поддержки экспорта Псковской области