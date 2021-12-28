Грунтовые анкеры Титан

13:47, 28 декабря 2021, ПАИ

Одна из особенностей выполнения строительных работ в Псковской области, как и во многих других регионах России, — возникающая на некоторых участках необходимость укрепления грунта. Среди прочего оборудования популярностью пользуются буроинъекционные сваи и нагели.

В Пскове грунтовые анкеры разнообразных размеров в наличии в Berfi и ряде других строительных магазинов. Также их можно заказать в интернете или филиалах столичных компаний.

Достоинства

Российская ООО «Ишебек Титан» — дочерняя компания немецкой фирмы Ischebeck, ставшей создателем и производителем анкерной системы Титан. Продукция отличается:

высоким качеством,

предсказуемостью результата,

простым способом монтажа,

долговечностью,

доступной ценой.

Компания выпускает несколько видов буроинъекционных анкерных изделий. Среди них сваи и нагели.

Особенности монтажа

В основе конструкции грунтового анкера Титан — полая штанга с наружной резьбой и головкой на конце. Во время бурения внутрь этого стержня подается раствор жидкого цемента. По мере движения оборудования он просачивается в окружающие породы и заполняет полости. Когда же скважина достигла расчетной глубины, начинают нагнетать более плотный раствор. В результате получается конструкция, имеющая неровные края и эффективное сцепление с тем, что ее окружает. А сама штанга остается в качестве арматуры, воспринимающей нагрузки на выдергивание и сжатие.

Такие сваи могут монтироваться вертикально, горизонтально и под любым углом, а нагели — обычно только под наклоном или горизонтально.

Из-за того что бурение происходит с параллельной подачей жидкого цемента и без использования обсадной трубы, резко возрастает скорость монтажа и увеличивается производительность труда.

Где используется

Анкерные микросваи Титан используются:

для укрепления фундаментов;

в качестве противодействия подъему сооружений в случае повышения грунтовых вод;

для улучшения показателей сейсмоустойчивости;

для фиксации положения путепроводов, подводной или подземной части сооружений.

Сваи используются для укрепления опорных стен причалов, строительных котлованов, тоннельных порталов.

Нагели (анкерные грунтовые «гвозди») применяются для профилактики оползней и обвалов, армирования нестабильного грунта, устойчивости склонов. Они усиливают жесткость ж/д насыпей, являются частью инженерных защитных сооружений от камнепадов.