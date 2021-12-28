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Экономика

Когда выгоднее всего идти в отпуск, выяснили эксперты

Когда выгоднее всего идти в отпуск, выяснили эксперты hh.ru. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, лучше всего с финансовой точки зрения отдыхать в те месяцы, где больше всего рабочих дней.

Так, в 2022 году наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте, сентябре и декабре (по 22 рабочих дня). Хуже с точки зрения денег идти в отпуск в январе (16 рабочих дней), в мае (18 рабочих дней) и в феврале (19 рабочих дней).

Юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева пояснила, что это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. Последнюю считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. «Например, в августе 2022 года 23 рабочих дня, а в январе — 16. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в августе. А вот чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок — СДЗ. Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня. Если совсем просто, что СДЗ — это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (по количеству месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученную сумму умножают на количество дней отпуска. Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже», - пояснила специалист.

По её словам, часто отпускные оказываются меньше зарплаты в связи с тем, что при расчете зарплаты за основу берется стоимость одного рабочего дня в конкретный месяц, а в отпускных - средний дневной заработок, который обычно ниже. «Чтобы брать отпуск было выгоднее, захватите в его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных. Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку», - добавила Татьяна Нечаева.

В отпускных учитываются все премии за работу (но не учитываются так называемые поощрительные выплаты). Чем больше размер премий в течение года – тем больше и отпускные, так как это напрямую влияет на СДЗ. Однако в расчет СДЗ не входят периоды отпуска, больничного, командировок и других дней, когда сотрудник также получает не обычную зарплату, а средний заработок. Расчет регулируется статьей 139 ТК РФ и Положением об особенностях порядка исчисления средней зарплаты №922.

Эксперты также отметили, что самые любимые месяца для отпуска у жителей регионов СЗФО – это июль, август и сентябрь, а вот в ноябре и декабре люди, как показывают опросы, отдыхают реже.

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