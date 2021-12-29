Созвездие Ориона и Единорога запечатлел астроном-любитель в Печорском районе
Созвездие Ориона и Единорога запечатлел астроном-любитель в деревне Митковицы Печорского района. Снимки опубликованы в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
«Световые столбцы. Созвездие Ориона. Купол засветки от Изборска. Зимой при наличии снега из-за рассеяния света от населенных пунктов общая засветка значительно возрастает», - пояснил Пётр Митрофанов.
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