Созвездие Ориона и Единорога запечатлел астроном-любитель в Печорском районе

10:13, 29 декабря 2021, ПАИ

Созвездие Ориона и Единорога запечатлел астроном-любитель в деревне Митковицы Печорского района. Снимки опубликованы в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Световые столбцы. Созвездие Ориона. Купол засветки от Изборска. Зимой при наличии снега из-за рассеяния света от населенных пунктов общая засветка значительно возрастает», - пояснил Пётр Митрофанов.