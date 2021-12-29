Акцию «Подарок новорождённому» продлили в Псковской области

12:25, 29 декабря 2021, ПАИ

Акция «Подарок новорождённому» в Псковской области продлена на 2022 год. Соответствующее постановление администрации Псковской области опубликовано на сайте нормативных правовых актов региона.

Напомним, региональная программа «Подарок новорождённому», инициированная губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, действует с июня 2019 года. В комплект «Подарок новорождённому» входит сертификат номиналом пять тысяч рублей, памятная медаль «Рождённому на земле Псковской», поздравительная открытка и вкладыш.