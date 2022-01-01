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Общество

Руководство Великих Лук поблагодарило жителей за вклад в развитие города

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Андрей Беляев поздравили горожан с Новым годом и наступающим Рождеством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Это добрые, душевные, радостные праздники, время светлых надежд, долгожданных встреч с друзьями и тёплого общения с близкими. В эти дни мы вспоминаем о главных событиях уходящего года, подводим его итоги и строим планы на будущее», — говорится в поздравлении.

Руководство города отметило, что 2021 год был не самым лёгким для всех, но благодаря крепости духа, великолукскому характеру удалось справиться со всеми испытаниями и достичь весомых результатов в созидательной работе на благо города.

«Нас не сломили пандемия и сильный ураган, последствия которого совместно с коммунальными службами сообща устраняли активные жители города. Продолжив давнюю традицию, горожане вместе с депутатами проводили субботники по благоустройству дворовых территорий, делая их комфортнее и уютнее. Великолучане ответственно трудились на своих рабочих местах, вносили вклад в развитие экономики города», — добавили градоначальники.

По их словам, стабильная и успешная работа промышленных предприятий способствовала устойчивому экономическому росту, повышению инвестиционного потенциала Великих Лук.

Город продолжил реализацию национальных проектов, региональных и муниципальных программ. В 2021 году были введены в эксплуатацию три новых детских сада, на четырёх общественных территориях в разных районах города построены современные спортивно-игровые комплексы. Выполнен серьёзный объём ремонта дворовых территорий, въездов во дворы, дорог и тротуаров. Большинство работ проводилось по адресам, которые определяли сами жители, обращаясь к своим депутатам. Продолжилось развитие парковых зон.

«Благодаря планомерной работе руководства Великих Лук, депутатского корпуса, конструктивному диалогу с областной властью, личной поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и добросовестному труду великолучан наш город в 2021 году продолжил курс на развитие и благоустройство», — отмечается в поздравительном адресе.

Градоначальники заметили, что в 2021 году все вместе шли к намеченным целям, каждый по мере сил и возможностей трудился на благо Великих Лук, создавая основу для дальнейшего благополучия и процветания города воинской славы. Впереди ещё много задач, и сообща под силу осуществить все намеченные планы и сделать город ещё более комфортным и красивым.

«Сердечно благодарим великолучан за трудолюбие, активное участие в жизни города, ответственность за его судьбу и вклад в его развитие. Пусть наступающий год станет временем достижений и побед, позволит реализовать все начатые проекты и приступить к воплощению новых, важных для будущего Великих Лук. От всей души желаем жителям города крепкого здоровья, добра, успехов, благополучия, мира и согласия в семьях, хорошего, праздничного настроения! С Новым годом, великолучане, с новым счастьем!» — обратились к горожанам Андрей Беляев и Николай Козловский.

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