Опубликован режим работы Пушкинского заповедника в праздничные дни
Опубликован режим работы Пушкинского заповедника в праздничные дни. Как сообщается в группе заповедника в соцсети «ВКонтакте», 1 января 2022 года учреждение будет закрыто.
31 декабря все музеи в Пушкинском заповеднике работают до 14:00, 2–9 января 2022 года музеи открыты с 10:00 до 17:00, кассы – до 16:30.
Для того чтобы проехать на стоянки музеев-усадеб, необходимо приобрести пропуск в билетной кассе Научно-культурного центра в Пушкинских Горах (бульвар имени С. С. Гейченко, 1).
Посетителям напоминают о том, что в музеях действует система QR-кодов. С афишей можно ознакомиться здесь.
Справки и заявки по телефонам: 8 (81146) 2-23-21, 2-26-09.
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