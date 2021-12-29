Опубликован режим работы Пушкинского заповедника в праздничные дни

12:29, 29 декабря 2021, ПАИ

Опубликован режим работы Пушкинского заповедника в праздничные дни. Как сообщается в группе заповедника в соцсети «ВКонтакте», 1 января 2022 года учреждение будет закрыто.

31 декабря все музеи в Пушкинском заповеднике работают до 14:00, 2–9 января 2022 года музеи открыты с 10:00 до 17:00, кассы – до 16:30.

Для того чтобы проехать на стоянки музеев-усадеб, необходимо приобрести пропуск в билетной кассе Научно-культурного центра в Пушкинских Горах (бульвар имени С. С. Гейченко, 1).

Посетителям напоминают о том, что в музеях действует система QR-кодов. С афишей можно ознакомиться здесь.

Справки и заявки по телефонам: 8 (81146) 2-23-21, 2-26-09.