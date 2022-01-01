Страховые пенсии выросли в России
Страховые пенсии в России с 1 января 2022 года выросли на 5,9 %, пишут федеральные СМИ.
В результате средний размер выплат превысит 17 тысяч рублей, что почти на тысячу больше, чем в 2021 году.
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учётом индексации с 1 января 2022 года составит 6 401 рубль. Это базовая часть пенсии, гарантированная государством. Далее размер пенсии увеличивается за счёт накопленного трудового стажа и пенсионных коэффициентов. А при достижении человеком возраста 80 лет размер фиксированной выплаты автоматически удваивается.
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