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Общество

Страховые пенсии выросли в России

Страховые пенсии в России с 1 января 2022 года выросли на 5,9 %, пишут федеральные СМИ.

В результате средний размер выплат превысит 17 тысяч рублей, что почти на тысячу больше, чем в 2021 году.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учётом индексации с 1 января 2022 года составит 6 401 рубль. Это базовая часть пенсии, гарантированная государством. Далее размер пенсии увеличивается за счёт накопленного трудового стажа и пенсионных коэффициентов. А при достижении человеком возраста 80 лет размер фиксированной выплаты автоматически удваивается.

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