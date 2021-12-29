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Происшествия

На 2 млн рублей оштрафовали преподавателей великолукского вуза за получение взяток от студентов

Великолукским городским судом Псковской области рассмотрено уголовное дело по обвинению 46-летнего уроженца Невеля и 59-летней великолучанки, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Преподаватели одного из вузов в Великих Луках по предварительному сговору получали взятки от студентов за совершение незаконных действий, а также способствовали в силу своего должностного положения совершению указанных действий другими преподавателями.

Подсудимые свою вину признали и раскаялись в содеянном. Они были признаны виновными и получили штраф в размере 2 млн 100 тысяч рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью три года. Кроме того, часть имущества подсудимых обращена в доход государства в счёт исполнения приговора в части взыскания штрафных санкций.

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