Псковича через суд обязали заменить мешавшую соседу дверь

21:20, 23 ноября 2026, ПАИ

Псковский городской суд обязал собственника квартиры демонтировать входную дверь, блокировавшую открывание соседней двери, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В суд с иском обратился хозяин соседней квартиры. Мужчина указал, что после того, как его сосед заменил дверь, новое дверное полотно при открывании стало блокировать его входную дверь, из-за чего он не мог свободно пользоваться своим жильём. Истец потребовал обязать соседа установить дверь шириной не более 80 сантиметров с отступом от его квартиры.

Строительно-техническая экспертиза подтвердила, что ширина установленной двери составила 87 сантиметров против 80 сантиметров у истца и что именно избыточная ширина новой конструкции препятствует свободному открыванию соседской двери.

Суд определил, что совокупность обстоятельств подтверждает наличие предусмотренных ст. 304 ГК РФ оснований для возложения на ответчика обязанности устранить нарушения. Иск удовлетворён в полном объёме. Решение суда в законную силу не вступило.