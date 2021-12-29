Развитие сотрудничества Псковской области и Белоруссии продолжится

15:28, 29 декабря 2021, ПАИ

Перспективы развития двустороннего взаимодействия Псковской области и Белоруссии рассматривались на восьмом заседании совместной рабочей группы по сотрудничеству, которое прошло 29 декабря в режиме видео-конференц-связи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Со стороны Псковской области рабочую группу возглавляет губернатор Михаил Ведерников, от белорусской стороны – заместитель премьер-министра республики Игорь Петришенко.

Губернатор поблагодарил белорусских коллег за конструктивный подход к реализации соглашений. «Белоруссия — один из ключевых внешнеторговых партнеров Псковской области. Этому способствует как наше географическое положение, так и тесные исторические связи приграничных территорий. Сегодня наше торговое взаимодействие имеет особенно высокое значение для промышленности — ключевой отрасли региональной экономики», — подчеркнул Михаил Ведерников. Он добавил, что значительную долю областного экспорта составляет высокотехнологичная продукция — электродвигатели, электрооборудование, азотные установки, высоковольтная аппаратура и элегазовое оборудование. Со своей стороны губернатор подтвердил готовность и дальше оказывать необходимую поддержку для развития торгового оборота.

Михаил Ведерников также обратил внимание, что, несмотря на сложности эпидситуации и связанные с ней ограничения, продолжается тесное сотрудничество с белорусскими подрядчиками в части реализации нацпроектов и госпрограмм. Один из наиболее крупных проектов — строительство дороги в Себежском районе. Все работы на объекте идут в установленные сроки и с хорошим качеством. Объем финансирования — порядка 300 млн рублей. Отдельное направление сотрудничества — модернизация сферы ЖКХ, в частности, обновление инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.

Особую роль в двусторонних отношениях Псковской области и Белоруссии, по мнению губернатора, играют культура, патриотические мероприятия и молодежная политика. Практически каждое крупное молодежное мероприятие проходит с участием белорусских делегаций. В пример глава региона привел патриотический форум «Мы помним», а также региональный этап образовательного форума России «Территория смыслов». В этом году стартовал федеральный проект «Летний университет», в рамках которого 12 российских вузов приняли порядка 700 белорусских студентов. Со следующего года обмен молодежными делегациями будет вестись и на площадке «Кургана дружбы».

Отдельно руководитель Псковской области остановился на совместной работе в части защиты общего наследия. Так, государственные архивы двух стран активно сотрудничают в рамках проекта «Без срока давности». Выпущены совместные научные работы и разработаны образовательные программы, созданы общедоступные информационные ресурсы, посвященные истории фашистской оккупации.

«Уверен, что потенциал нашего партнерства далеко не исчерпан. И общими усилиями мы должны сделать все, чтобы реализовать его на благо людей, живущих по обе стороны границы», — заключил Михаил Ведерников.

Игорь Петришенко в свою очередь подтвердил высокий потенциал двусторонних отношений. Он обратил внимание, что заседание рабочей группы проходит в символическое время. «Сегодня встречаются лидеры наших стран, обсуждая актуальные вопросы белорусско-российских отношений. И ключевым аспектом этих отношений всегда были прямые межрегиональные связи. Это фундамент нашего взаимодействия по всему спектру отношений», — заметил Игорь Петришенко и поблагодарил руководство региона за внимание к развитию дружественных и взаимовыгодных отношений. Заместитель премьер-министра напомнил о положительной динамике в увеличении товарооборота и выразил готовность осваивать новые направления совместной работы не только с соседней Витебской областью, но другими территориями республики.

В ходе заседания участники рабочей группы как с российской, так и белорусской стороны проанализировали проведенную работу в части торгово-экономического, гуманитарного и культурного партнерства, а также определили возможности для расширения взаимовыгодного взаимодействия по основным направлениям в рамках заключенных соглашений. Так, в части строительства в Псковской области при участии белорусских коллег планируется реализовать пилотный инвестпроект по возведению многоквартирного жилого дома в Новосокольническом районе.

Стороны особое внимание уделили перспективам развития авиасообщения и выразили готовность предметно проработать запуск международного авиарейса. Глава региона это направление назвал стратегическим и отметил, что со своей стороны регион готов оказать все необходимое содействие. Кроме того, Михаил Ведерников сообщил, что в следующем году при федеральной поддержке регион планирует приобрести автобусы на газомотороном топливе. В конкурсных процедурах смогут принять участие и белорусские производители.

По итогам обсуждения достигнутые договоренности были закреплены подписанием протокола заседания рабочей группы.