Глава Пскова назвала основные задачи, которые стоят перед городскими властями

15:54, 29 декабря 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская в эфире проекта ПАИ-live назвала основные задачи, которые стоят перед городскими властями в сфере развития Пскова.

По её словам, первая задача – строительство новых микрорайонов, развитие Запсковья, строительство новой инфраструктуры, новых садов и школ, продолжение строительства спортивных объектов на территории образовательных учреждений. «Сегодня у нас в год строится по два-три новых стадиона в образовательных учреждениях. В этом году это школы № 20, 24, 25. Далее по плану школы № 4, 8 и 26 – те школы и объекты, которые тоже должны обзавестись новыми спортивными объектами», – отметила Елена Полонская.

Вторая задача – развитие дальнего Завеличья и его инфраструктура. «Мы сейчас говорим о том, что необходимо продолжить строительство улицы Кузбасской, Западной и создание там нового бульвара. Также расширение улицы Байкова для того, чтобы запустить новый общественный транспорт, чтобы жители отдалённых микрорайонов и Псковского района, которые проживают на улицах Владимирской, Никольской, Крестки, Балтийской, смогли более качественно, безопасно и удобно добираться до мест своей работы, до образовательных учреждений», – сказала глава Пскова.

Третья задача – строительство новой школы на улице Киселёва. «Школа будет строиться рядом со стадионом «Электрон», там, где расположены бывшие старые теннисные корты. Данная школа поможет разгрузить вторую смену в четвёртой образовательной школе и новый жилой микрорайон, который застраивается вдоль перспективной новой улицы Кузбасской за перинатальным центром, маленькие псковичи уже смогут пойти в новое образовательное учреждение и получать там знания», – отметила глава муниципалитета.

Ещё одной задачей городских властей Елена Полонская назвала реализацию крупных инфраструктурных проектов. «Это продолжение работы муниципального предприятия «Горводоканал» по замене сетей и ремонту очистных сооружений, и задача № 1 – это водоподготовительная станция. Эта задача поставлена губернатором Псковской области. Я уверена, что у нас всё получится», – заключила глава Пскова.