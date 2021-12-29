Глава Пскова стала гостьей ПАИ-live
Глава Пскова Елена Полонская стала гостьей эфира ПАИ-live.
Об итогах уходящего года, о главном финансовом документе города – бюджете на 2022 год, о взаимодействии между Псковской городской Думой и администрацией города, а также о планах на 2022 год Елена Полонская рассказала руководителю медиацентра ПАИ Надежде Назаренко.
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