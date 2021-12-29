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Общество

Федеральная социальная доплата к пенсии будет выплачиваться в Псковской области с января

С января 2022 года в Псковской области будет выплачиваться федеральная социальная доплата к пенсии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

Напомним, что всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе проживания пенсионера.

Как пояснила управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова, в 2022 году прожиточный минимум в Псковской области установлен в размере 10 773 рубля, что ниже прожиточного минимума пенсионера по Российской Федерации (10 882 рубля). Следовательно, в 2022 году в Псковской области будет выплачиваться федеральная социальная доплата:

– федеральная социальная доплата выплачивается территориальными органами ПФР и устанавливается в случае, если общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе проживания, которая, в свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации.

При подсчёте общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера, как и раньше, будут учитываться суммы следующих денежных выплат:

– пенсии;

– дополнительного материального (социального) обеспечения;

– ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);

– иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

В настоящее время органы ПФР и социальной защиты провели организационную работу по установлению ФСД.

Заявление на установление ФСД оформлять нет необходимости. Доплата будет устанавливаться на основании имеющихся в ПФР документов, и её размер будет зависеть от размеров пенсии и мер социальной поддержки.

Отметим, что по состоянию на 1 января 2022 года федеральную социальную доплату к пенсии будут получать более 26 тысяч неработающих пенсионеров Псковской области.

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