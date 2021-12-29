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Общество

65 нуждающихся семей из Псковской области получили помощь от Детского фонда

28 декабря Псковское областное отделение Российского детского фонда организовало выдачу вещевой помощи для малообеспеченных семей с детьми и семей, воспитывающих детей-инвалидов. В акции приняли участие 65 семей из Пскова и области, сообщили Псковскому агентству информации в организации.

Во время акции родители смогли выбрать одежду, обувь, а также игрушки и книжки для своих детей. Помимо этого, семьи получили новую зимнюю обувь, а всем ребятам вручили сладкие новогодние подарки.

Проводить подобные акции удаётся благодаря неравнодушным жителям города, которые ежедневно приносят в офис Детского фонда хорошие детские и подростковые вещи, а также благотворителям, которые передают для семей необходимую помощь. Так, 60 пар зимней детской и мужской обуви передал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель регионального отделения Детского фонда Юрий Сорокин.

Помимо этого, благотворительный фонд «Созидание» пожертвовал для подопечных семей Детского фонда несколько десятков коробок с новыми фирменными вещами. Партнёры из «ПсковРусКартон» передали около 40 картонных домиков для украшения домашних окон. 180 детей получили сладкие подарки, сформированные из сладостей, принесённых жителями города.

В Детском фонде поблагодарили всех помощников за важную помощь для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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