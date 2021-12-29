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Гастроэнтеролог предостерег от употребления слишком большого количества красной икры

Гастроэнтеролог Сергей Логинов предостерег от употребления слишком большого количества красной икры, пишет Gazeta.ru.

Из-за соли и консервантов может возникнуть отечность. В качестве допустимой дозы Логинов назвал две-три чайные ложки в день.

Он также призвал не давать икру детям до трёх лет. «До этого возраста органы ЖКТ у ребенка не сформированы окончательно, а икра — очень тяжелый продукт, с которым желудок ребенка может не справиться», — рассказал специалист.

Логинов призвал выбирать слабосоленую икру без консервантов. Он отметил, что продукт способен вызывать аллергию, и посоветовал проконсультироваться с педиатром, прежде чем давать его маленьким детям.

При этом врач обратил внимание и на пользу икры: в ней содержатся фолиевая кислота, йод, фосфор, калий, железо, кальций, полиненасыщенные жирные кислоты, а также витамины.

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