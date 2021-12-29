Можно ожидать ухудшения эпидситуации по коронавирусу в России после выходных дней - Попова

17:32, 29 декабря 2021, ПАИ

Можно ожидать ухудшения эпидситуации по коронавирусу в России после выходных дней, специалисты Роспотребнадзора переходят на усиленный режим работы, сообщила глава ведомства Анна Попова. Об этом пишет РИА Новости.

«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма «омикрон», безусловно, возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации (по коронавирусу) после выходных дней. Это требует готовности всех уровней системы здравоохранения, и я прошу на это обратить особое внимание. Специалисты Роспотребнадзора на праздники переходят на усиленный режим работы, организованы круглосуточные дежурства, а все наши лаборатории готовы к проведению всех видов исследований, запасы материальные пополнены, для того, чтобы обеспечить бесперебойную круглосуточную работу всех подразделений Роспотребнадзора», - сказала Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по коронавирусу.



Анна Попова также призвала регионы в новогодние праздники обратить внимание на организацию мероприятий и недопустимость скопления людей.

«Хотела бы обратиться к руководителям регионов. В ряде субъектов запланированы праздничные мероприятия. Но для того, чтобы они прошли без дальнейших осложнений и, в первую очередь, эпидемических, я хочу попросить обратить пристальное внимание на организацию этих мероприятий. Недопустимо, когда у входа образуются большие очереди, большие скопления людей, когда не хватает людей в гардеробах, а сегодня это требует дополнительных усилий», - сказала Попова.

Она отметила, что необходимо организовать работу так, чтобы не омрачать праздник россиянам и не создавать дополнительных рисков для инфицирования.

