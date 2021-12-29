Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Можно ожидать ухудшения эпидситуации по коронавирусу в России после выходных дней - Попова

Можно ожидать ухудшения эпидситуации по коронавирусу в России после выходных дней, специалисты Роспотребнадзора переходят на усиленный режим работы, сообщила глава ведомства Анна Попова. Об этом пишет РИА Новости.

«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма «омикрон», безусловно, возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации (по коронавирусу) после выходных дней. Это требует готовности всех уровней системы здравоохранения, и я прошу на это обратить особое внимание. Специалисты Роспотребнадзора на праздники переходят на усиленный режим работы, организованы круглосуточные дежурства, а все наши лаборатории готовы к проведению всех видов исследований, запасы материальные пополнены, для того, чтобы обеспечить бесперебойную круглосуточную работу всех подразделений Роспотребнадзора», - сказала Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по коронавирусу.

Анна Попова также призвала регионы в новогодние праздники обратить внимание на организацию мероприятий и недопустимость скопления людей.

«Хотела бы обратиться к руководителям регионов. В ряде субъектов запланированы праздничные мероприятия. Но для того, чтобы они прошли без дальнейших осложнений и, в первую очередь, эпидемических, я хочу попросить обратить пристальное внимание на организацию этих мероприятий. Недопустимо, когда у входа образуются большие очереди, большие скопления людей, когда не хватает людей в гардеробах, а сегодня это требует дополнительных усилий», - сказала Попова.

Она отметила, что необходимо организовать работу так, чтобы не омрачать праздник россиянам и не создавать дополнительных рисков для инфицирования.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

29 декабря 2021

Противоаварийные работы на монументе «Ледовое побоище» не получится закончить досрочно
29 декабря 2021

Согласован эскиз пешеходного моста через Пскову
29 декабря 2021

Михаил Ведерников раскритиковал реализацию нацпроектов в четырёх районах Псковской области
29 декабря 2021

Михаил Ведерников назвал лучшие по исполнению нацпроекты
29 декабря 2021

Первый офис Сбербанка нового формата открылся в Пскове
29 декабря 2021

Более 17 километров дорог отремонтировали в Пскове в 2021 году
29 декабря 2021

Качество ремонта псковских дорог проверяют в лаборатории
29 декабря 2021

Как будут работать медорганизации Псковской области в праздничные дни

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...