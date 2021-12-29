Губернатор Псковской области определил для глав муниципалитетов приоритетные задачи на предстоящий год

22:19, 29 декабря 2021, ПАИ

В администрации Псковской области в среду, 29 декабря, под председательством губернатора Михаила Ведерникова прошло совещание с главами муниципальных образований и городских округов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Подводя итоги проведённой работы, Михаил Ведерников остановился на реализации нацпроектов. К концу года планируется выйти на рекордный показатель — 98 % кассового освоения. По оценке губернатора, это говорит о корректной командной работе, ответственном подходе руководителей на местах.

Михаил Ведерников заметил, что главы муниципалитетов научились гибко и оперативно реагировать на возникающие вопросы, в том числе оперативно принимать решения о расторжении контрактов при появлении недобросовестных подрядчиков. В качестве положительного примера он привёл главу Опочецкого района Юрия Ильина, который одним из первых реализовал мероприятия нацпроектов на 100 %. Высокий профессиональный уровень также отмечен у глав Себежского и Локнянского районов. Гдовский, Пушкиногорский, Печорский районы, наоборот, были названы в числе тех, кто не смог справиться с возникающими сложностями.

К ещё одному вызову уходящего года Михаил Ведерников отнёс удары непогоды. Глава региона заметил, что, по данным синоптиков, в этом году было на треть больше неблагоприятных погодных явлений, чем в предыдущем. Целый ряд районов сталкивался с отключением электроэнергии, разрушениями от урагана или сильного ветра.

На вопросе работы с населением Михаил Ведерников остановился отдельно. Он напомнил, что с ростом правовой грамотности увеличивается и количество обращений. Только в этом году их поступило в муниципалитеты в два раза больше, чем в прошлом году, почти 3,5 тыс. Большая их часть отрабатывается посредством конкретных решений. Отдельно губернатор отметить глав Невельского, Островского и Опочецкого районов, где уровень отработки инцидентов, по данным центра управления регионом, составляет 100 %. Тем не менее в целом ещё нужно многое сделать, чтобы полностью избавиться от формализма в отношении обращений граждан, заметил глава региона.

Развитие территориального общественного самоуправления, по замечанию Михаила Ведерникова, ещё один показатель, который говорит о всё более активной работе с населением. Он проинформировал, что в настоящее время создано уже 250 ТОС и в этой части есть целый ряд положительных примеров. В числе лидеров развития ТОС губернатор выделил Дновский район. Именно ТОС этого муниципалитета стал призёром Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС». ТОС охватывают практически всю территорию муниципалитета.

Следующим этапом развития местного самоуправления губернатор обозначил конкурс инициативных проектов. Свои заявки прислали 26 муниципалитетов, из них 14 лучших будут профинансированы в следующем году. В бюджете области на это предусмотрено 25,5 млн рублей.

Обращаясь к главам, Михаил Ведерников не смог не остановиться и на эпидемиологической ситуации и мерах противодействия коронавирусу. «Впереди новогодние и рождественские каникулы. Ваша задача — обеспечить контроль за соблюдением всех действующих противовирусных регламентов», — заметил губернатор Псковской области.