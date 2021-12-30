Три районных центра Псковской области получат гранты за внедрение дизайн-кодов

09:14, 30 декабря 2021, ПАИ

Три районных центра Псковской области получат дополнительные гранты за успешную реализацию дизайн-кодов. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников 29 декабря на совещании с главами муниципальных образований и городских округов, сообщает пресс-служба администрации региона.

За успешную работу по внедрению на своей территории дизайн-кодов, определяющих стандарты оформления внешней части рекламных и временных торговых конструкций, 1 млн рублей получат Усвяты, 500 тыс. рублей — Дедовичи и 300 тыс. рублей — Бежаницы. Михаил Ведерников поблагодарил глав муниципальных образований за работу и призвал остальных провести аналогичную работу.

По словам губернатора, большая работа в этом направлении была проведена в Пскове. «Это крайне важная тема. Город смотрится по-другому, меняется его внешний облик. Необходимо, чтобы эта работа была распространена на районы. Должны уйти ужасные вывески, баннеры, растяжки, чтобы архитектура, как минимум районных центров, была открыта», — заметил губернатор.

Напомним, с 3 июня предпринимателей, располагающих свои помещения в центре Пскова, стали штрафовать за несоответствие вывесок дизайн-коду. Через год аналогичные санкции планировалось ввести и за нарушение дизайн-кода среди типовой застройки в спальных районах.