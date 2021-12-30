«Яндекс.Карты» нашли самые «советские» регионы России

09:27, 30 декабря 2021, ПАИ

В рамках исследования «Яндекс.Карт» было проанализировано, сколько в стране сейчас улиц, проспектов, площадей, переулков, названных в честь Октябрьской революции и коммунизма, а также как много улиц в честь государственных деятелей, пишет РБК.

В список попали улицы, которые названы в честь политиков Владимира Ленина, Сергея Кирова, Михаила Калинина и основоположника научного коммунизма Карла Маркса.

При мониторинге учитывались названия, присваиваемые улицам по всей стране.

Больше всего советских названий оказалось в Краснодарском крае (1936), Свердловской области (1780) и Татарстане (1622).

По доле «советских улиц» от общего числа лидируют Мордовия, Чувашия, Воронежская и Кировская области, в данных регионах значение превысило 7,5%.

В Москве советских названий только 0,6% в связи с волной переименований. В честь Ленина 10 названий, а Маркса — три.

Улицы, названные в честь Ленина, встречаются почти во всех региональных столицах России.

На родине Владимира Ленина в Ульяновске его именем все еще названы четыре улицы. При этом рекорд по слову «Советская» в названии улиц у Петербурга, где таких 27 названий.