Депутат Госдумы предложил лишать гражданства России за «ненависть к стране»

11:07, 30 декабря 2021, ПАИ

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства, в частности тех, кто получил его по праву рождения, за «ненависть к стране и народу». Об этом пишет РИА Новости.

«Я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождения», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Хинштейн подчеркнул, что «иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ».

