С 1 января изменится график вывоза ТКО в Новосокольническом районе

13:40, 30 декабря 2021, ПАИ

С 1 января 2022 года изменится график вывоза в Новосокольническом районе, сообщает региональный оператор по обращению с ТКО – филиал ООО «Экопром».

С 1 января вывоз контейнеров для ТКО объемом 1,1м3, установленных в СП «Маевская волость», будет осуществляться по графику:

1. д. Антропково - ул. Приозерная, д. 2 – 1 контейнер – вывоз по графику 1 и 3 суббота;

2. д. Борисово - у здания бывшего магазина – 1 контейнер - 2 и 4 четверг;

3. д. Зубатово – у д. 9 – 1 контейнер - 2 и 4 четверг;

4. д. Островки – ул. Приозерная, д. 11 – 1 контейнер, съезд на ул. Садовой – 2 контейнера, съезд на ул. Лесной – 1 контейнер - 2 и 4 четверг;

5. д. Руново - ул. Молодежная, д. 6 - 2 контейнера, ул. Говоровская у д. 11 - 1 контейнер, ул. Озерная, у здания почты - 1 контейнер, ул. Покровская, д. 19 - 1 контейнер, ул. Придорожная, д. 1 - 1 контейнер - 2 и 4 четверг;

6. д. Хряни - у д. 14 - 1 контейнер - 2 и 4 четверг.

В связи с наличием контейнеров для ТКО в данных населенных пунктах с 01.01.2022 г. мешковой сбор ТКО отменяется.