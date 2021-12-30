Высокотехнологичные операции, позволяющие сохранить матку женщине, начали делать в Пскове

14:54, 30 декабря 2021, ПАИ

Работа Псковского перинатального центра вышла на новый уровень — в конце декабря там впервые выполнили корпоральное кесарево сечение с метропластикой. Об этом Псковскому агентству информации рассказал главврач учреждения Николай Красиков.

«Это очень сложная высокотехнологичная операция, которая позволяет сохранить матку женщине», - заметил главврач. Раньше такие операции в перинатальном центре Пскова не выполнялись, пациенток направляли в федеральные клиники Санкт-Петербурга и Москвы. «Теперь мы имеем возможность это делать на базе перинатального центра, оставляя женщинам возможность для наступления новой беременности в дальнейшем», - добавил Николай Красиков.

По его словам, этому поспособствовал и приезд новых специалистов, и великолепное оборудование перинатального центра. «На сегодняшний день мы используем высокотехнологичное оборудование, например, Cell Save. Этот аппарат позволяет провести аутореинфузию крови, которая теряется во время операции, - очищать её и переливать обратно в организм пациентки», - сообщил Николай Красиков.

Женщина на 37-й неделе беременности поступила в медицинское учреждение 28 декабря. Это были её вторые роды. В результате обследования врачи установили центральное предлежание плаценты и приращение её в рубец после предыдущего кесарева сечения. «В подобных ситуациях родоразрешение проводится оперативным путем», - пояснил заместитель главврача учреждения по лечебной части Мариан Бородин.

По показаниям было выполнено корпоральное кесарево сечение и пластика матки в месте, где плацента вросла в область рубца. Операция длилась около 4 часов. «Проведенная операция позволила нам сохранить орган. Послеоперационный период протекает нормально, планируется выписка», - отметил Мариан Бородин и уточнил, что в ходе операции женщина могла потерять порядка двух литров крови, но этого не произошло: благодаря наличию аппарата Cell Saver кровопотери удалось избежать.

И. о. заведующего отделением анестезиологии-реаниматологии врач - анестезиолог-реаниматолог Вадим Иовенко рассказал, что данное оборудование сейчас используется в учреждении достаточно активно. «Когда во время операций происходит кровопотеря, мы эту кровь забираем из операционной раны, производим её очистку этим аппаратом и далее возвращаем обратно пациентке», - объяснил он. Специалист добавил, что в таком случае нет рисков получить инфекцию, как при трансфузии донорской плазмы и крови. Также аппарат позволяет избежать различных реакций на кровь. «Можно быстро восполнить кровопотерю у пациентки. Это последнее слово в трансфузиологии — науке, которая занимается изучением переливания крови. В большинстве стационаров мира используется этот аппарат. У нас аппарат последней версии 5+», - подчеркнул Вадим Иовенко.

Прооперированная пациентка поблагодарила врачей за помощь. «Всё прошло успешно, я очень благодарна перинатальному центру и врачам, которые помогли мне в этой ситуации. Сейчас я и малыш чувствуем себя хорошо», - заверила она.

Главврач подтвердил, что сейчас пациентка в удовлетворительном состоянии. После контрольного ультразвука будет принято решение о выписке мамы и ребёнка. «Это произойдет в самые ближайшие дни. Думаю, Новый год она уже сможет встретить в кругу своей семьи», - подытожил Николай Красиков.

Напомним, ранее псковские врачи спасли жизнь беременной пациентке с редкой патологией и её ребёнку.