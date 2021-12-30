Пожар в жилом доме ликвидируют в Плюссе
Пожар в жилом доме на три квартиры ликвидируют в Плюссе, передаёт корреспондент районной газеты «Плюсский край».
По предварительным данным, в доме заискрил счётчик электричества, из-за чего и произошло возгорание. Боевые расчеты 24-й пожарной части оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации возгорания. В результате произошедшего никто не пострадал.
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Фото: Фото: «Плюсский край».
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Фото: Фото: «Плюсский край».
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Фото: Фото: «Плюсский край».
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Фото: Фото: «Плюсский край».
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Фото: Фото: «Плюсский край».
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Фото: Фото: «Плюсский край».
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Фото: Фото: «Плюсский край».
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Фото: Фото: «Плюсский край».
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