Пожар в жилом доме ликвидируют в Плюссе

14:43, 30 декабря 2021, ПАИ

Пожар в жилом доме на три квартиры ликвидируют в Плюссе, передаёт корреспондент районной газеты «Плюсский край».

По предварительным данным, в доме заискрил счётчик электричества, из-за чего и произошло возгорание. Боевые расчеты 24-й пожарной части оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации возгорания. В результате произошедшего никто не пострадал.