В Пыталово прошла акция «С Новым годом, ветеран!»

19:12, 30 декабря 2021, ПАИ

В Пыталово сегодня прошла акция «С Новым годом, ветеран!». Об этом ПАИ сообщила корреспондент районной газеты "Наша жизнь". Председатель районного Собрания депутатов, секретарь местного отделения партии «Едина Россия» Анатолий Евгеньевич Бойцов поздравил ветеранов - участников Великой Отечественной войны с наступающим Новым годом и Рождеством! С пожеланиями крепкого здоровья он вручил небольшие подарки.