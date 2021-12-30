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В Пыталово прошла акция «С Новым годом, ветеран!»

В Пыталово поздравили ветеранов войны с Новым годом. Фото газеты Наша жизнь

В Пыталово сегодня прошла акция «С Новым годом, ветеран!». Об этом ПАИ сообщила корреспондент районной газеты "Наша жизнь". Председатель районного Собрания депутатов, секретарь местного отделения партии «Едина Россия» Анатолий Евгеньевич Бойцов поздравил ветеранов - участников Великой Отечественной войны с наступающим Новым годом и Рождеством! С пожеланиями крепкого здоровья он вручил небольшие подарки.

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