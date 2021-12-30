Ёлка из уличных фонарей появилась в Архангельске
В Архангельске появился необычный арт-объект: на Красной пристани появилась новогодняя ель из уличных фонарей. Об этом ссобщил Telegram-канал «Россети Северо-Запад».
«Лесную красавицу» энергетики сделали из 62 светильников, которые отслужили свой срок.
«Светоёлка» стала символом заботы об экологии – повторного использования материалов и энергосбережения.
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