Ёлка из уличных фонарей появилась в Архангельске

19:54, 30 декабря 2021, ПАИ

В Архангельске появился необычный арт-объект: на Красной пристани появилась новогодняя ель из уличных фонарей. Об этом ссобщил Telegram-канал «Россети Северо-Запад».

«Лесную красавицу» энергетики сделали из 62 светильников, которые отслужили свой срок.

«Светоёлка» стала символом заботы об экологии – повторного использования материалов и энергосбережения.