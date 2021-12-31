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Николай Козловский: Крепкого вам здоровья, хорошего праздничного настроения

Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравил всех великолучан с наступающим Новым годом и пожелал крепкого здоровья, хорошего праздничного настроения, благополучия и согласия в семьи, мира и добра жителям Великих Лук.

«Уважаемые великолучане! От всей души, тепло и сердечно, поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Это особенные праздники, которые любят и ждут в каждом доме. С ними связанны лучшие воспоминания детства: надежды на исполнение желаний, радость от встреч с родными и близкими», - подчеркнул Козловский.

Кроме того, глава города Великие Луки традиционно подвел итоги уходящего года и наметил планы на будущее, с уверенностью сообщил, что город Великие Луки достойно прожил 2021 год и в этом году великолучане в очередной раз показали силу своего духа, ответственность и любовь к родному городу.

«Жители Великих Лук вместе с коммунальными службами приводили в порядок город после урагана, совместно с депутатами организовывали субботники, благоустраивали дворы и подъезды, добросовестным трудом вносили вклад в развитие экономики и укрепления промышленного потенциала Великих Лук. Великолукские предприятия поддерживали хорошие темпы производства и проводили модернизацию. Успешно представляли город на престижных выставках, доказывая, что Великие Луки по праву называют промышленным центром региона.

Благодаря конструктивной работе городской власти, депутатского корпуса и администрации области, благодаря личной поддержки губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, усилиями промышленников, предпринимателей, всех великолучан в 2021 году наш город достиг хороших показателей экономического роста, значительных результатов в благоустройстве, развития социальной сферы.

Запомнится 2021 год и успехами наших земляков в сфере культуры и образования, спортивными рекордами и медалями наивысшей пробы. Победами на всероссийских конкурсах и фестивалях. От всей души хочу отблагодарить горожан за преданность Великим Лукам, ответственность и трудолюбие. Поделать успехов и новых достижений на благо города. Уверен, что вместе мы сделаем Великие луки еще более красивым, уютным и процветающим городом.

С Новым годом, дорогие земляки! С новым счастьем!» - закончил поздравление Николай Козловский.

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