Сотрудники Росгвардии поздравили жителей Псковской области с наступающим праздником

12:06, 31 декабря 2021, ПАИ

Начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов поздравил жителей региона, личный состав и ветеранов ведомства с Новым годом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Уважаемые коллеги, ветераны, жители Псковской области!

От имени руководства регионального управления Росгвардии, Совета ветеранов ведомства поздравляю вас с Новым годом!

В 2021 году, несмотря на непростую обстановку в связи с пандемией коронавируса, подразделения управления выполнили задачи охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Псковской области.

Благодарю личный состав управления за ответственную службу, за самоотверженность и верность долгу, за высокий профессионализм и мужество.

Особую признательность выражаю всем тем, кто встретит праздник, выполняя служебно-боевые задачи. Спасибо вашим семьям, родным и близким, которые являются надёжным тылом, всегда понимают, поддерживают и ждут.

Уважаемые коллеги, ветераны и жители Псковской области! От всей души желаю мира, благополучия, крепкого здоровья и реализации намеченных планов!»