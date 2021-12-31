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Общество

Псковские энергетики заранее приготовились к ухудшению погоды

Фото: Россети

Псковские энергетики работают в режима повышенной готовности и заранее приготовились к ухудшению погоды. Об этом сообщил Telegram-канал «Россети Северо-Запад».

На Северо-Западе ожидаются ледяные дожди, снегопады и усиление ветра. По прогнозам, осадки будут сопровождаться колебаниями температуры в районе нуля градусов. Как отметили в компании, это идеальные условия для образования льда на проводах.

Для резервного электроснабжения социальных объектов подготовлены дизельные генераторы.

Специалисты компании обращают внимание на необходимость соблюдения правил техники безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220. 

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