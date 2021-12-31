Как избежать проблем с пищеварением за новогодним столом, рассказала диетолог

20:46, 31 декабря 2021, ПАИ

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Оксана Михалёва, врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники», в беседе с агентством «Прайм» назвала опасные сочетания блюд на новогоднем столе. Об этом сегодня написала lenta.ru.

По словам врача, если жирную пищу употреблять с алкоголем, можно спровоцировать в своём организме острый панкреатит. Чтобы избежать этого, используйте меньше майонеза, заменяя его на нежирную сметану или йогурт.

Множество различных салатов с разными ингредиентами тоже не способствуют нормальному пищеварению. «Употребление большого количества разнообразных блюд за одну новогоднюю ночь тяжело для пищеварения и является фактором риска», — уверена Оксана.

Михалева добавила, что при приготовлении салата оливье лучше заменить колбасу куриным филе, а для селёдки под шубой выбрать не самую жирную сельдь и ограничить майонез. Также она посоветовала отказаться от жирных десертов.