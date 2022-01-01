Росгвардия обеспечила безопасность в новогоднюю ночь в Пскове
В новогоднюю ночь общественную безопасность в Псковской области обеспечивали сотрудники регионального управления Росгвардии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
31 декабря в 22:30 в Пскове на Октябрьской площади состоялся развод подразделений регионального управления Росгвардии и полиции.
На службу по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности заступили сотрудники ОМОН «Кром» Управления Росгвардии по Псковской области. Чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка не допущено.
Для незамедлительного реагирования и оказания помощи гражданам экипажи вневедомственной охраны Росгвардии несут службу на маршрутах патрулирования в круглосуточном режиме.
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