Росгвардия обеспечила безопасность в новогоднюю ночь в Пскове

10:38, 01 января 2022, ПАИ

В новогоднюю ночь общественную безопасность в Псковской области обеспечивали сотрудники регионального управления Росгвардии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

31 декабря в 22:30 в Пскове на Октябрьской площади состоялся развод подразделений регионального управления Росгвардии и полиции.

На службу по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности заступили сотрудники ОМОН «Кром» Управления Росгвардии по Псковской области. Чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка не допущено.

Для незамедлительного реагирования и оказания помощи гражданам экипажи вневедомственной охраны Росгвардии несут службу на маршрутах патрулирования в круглосуточном режиме.