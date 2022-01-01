Псковские росгвардейцы поздравили с Новым годом родственников погибших товарищей
Сотрудники псковского ОМОН «Кром» Росгвардии поздравили с Новым годом родственников погибших товарищей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
От всего личного состава сотрудники ОМОНа пожелали родственникам погибших бойцов крепкого здоровья и подарили подарки. Семьи в свою очередь поблагодарили росгвардейцев за добрые пожелания и оказываемую поддержку.
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