Псковские росгвардейцы поздравили с Новым годом родственников погибших товарищей

15:26, 01 января 2022, ПАИ

Сотрудники псковского ОМОН «Кром» Росгвардии поздравили с Новым годом родственников погибших товарищей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

От всего личного состава сотрудники ОМОНа пожелали родственникам погибших бойцов крепкого здоровья и подарили подарки. Семьи в свою очередь поблагодарили росгвардейцев за добрые пожелания и оказываемую поддержку.