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Анна Цапенко назначена председателем Себежского районного суда

Анна Цапенко. Фото газеты "Призыв".

Анна Сергеевна Цапенко назначена председателем Себежского районного суда Псковской области, сообщает  объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской обоасти.

Указ № 755 «О назначении судей федеральных судов»  подписал  президент  Российской Федерации 31 декабря 2021 года.   

Анны Цапенко с 2003 по 2008 годы являлась  следователем прокуратуры, помощником прокурора, старшим помощником прокурора, заместителкм прокурора. В 2008 году успешно сдала квалификационный экзамен и перешла на новое место работы, стала мировым судьей.

В 2010 году успешно прошла конкурс на федерального судью .

Указом Президента РФ № 563 от 21 ноября 2015 года Анна Цапенко была  назначена председателем Себежского районного суда Псковской области.

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