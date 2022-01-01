Анна Цапенко назначена председателем Себежского районного суда

19:43, 01 января 2022, ПАИ

Анна Сергеевна Цапенко назначена председателем Себежского районного суда Псковской области, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской обоасти.

Указ № 755 «О назначении судей федеральных судов» подписал президент Российской Федерации 31 декабря 2021 года.

Анны Цапенко с 2003 по 2008 годы являлась следователем прокуратуры, помощником прокурора, старшим помощником прокурора, заместителкм прокурора. В 2008 году успешно сдала квалификационный экзамен и перешла на новое место работы, стала мировым судьей.

В 2010 году успешно прошла конкурс на федерального судью .

Указом Президента РФ № 563 от 21 ноября 2015 года Анна Цапенко была назначена председателем Себежского районного суда Псковской области.