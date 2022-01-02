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Общество

Акцию «Полицейский Дед Мороз» провели в Новосокольническом районе

Фото: МО МВД России «Новосокольнический»

Акцию «Полицейский Дед Мороз» провели для воспитанников Центра социального обслуживания Новосокольнического района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе МО МВД России «Новосокольнический».

Сотрудники районного Дома культуры имени Воровского устроили для воспитанников центра новогоднее представление «Волшебная сказка». Малышей с наступившим праздником поздравили различные сказочные персонажи: Дед Мороз, Снегурочка, Баба-яга, Малефисента и медведь Потапыч. 

Фото: МО МВД России «Новосокольнический»

После представления председатель Общественного совета при МО МВД России «Новосокольнический» Любовь Никифорова и сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» напомнили детям о важности соблюдения правил личной и общественной безопасности и вручили им новогодние подарки. 

Как отметили в пресс-службе, все участники праздника получили массу положительных эмоций. «В Новый год, согласитесь, нет ничего приятнее, чем видеть счастливую улыбку ребёнка», – отметили сотрудники ведомства. 

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