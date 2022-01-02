Акцию «Полицейский Дед Мороз» провели в Новосокольническом районе

16:56, 02 января 2022, ПАИ

Акцию «Полицейский Дед Мороз» провели для воспитанников Центра социального обслуживания Новосокольнического района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе МО МВД России «Новосокольнический».

Сотрудники районного Дома культуры имени Воровского устроили для воспитанников центра новогоднее представление «Волшебная сказка». Малышей с наступившим праздником поздравили различные сказочные персонажи: Дед Мороз, Снегурочка, Баба-яга, Малефисента и медведь Потапыч.

После представления председатель Общественного совета при МО МВД России «Новосокольнический» Любовь Никифорова и сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» напомнили детям о важности соблюдения правил личной и общественной безопасности и вручили им новогодние подарки.

Как отметили в пресс-службе, все участники праздника получили массу положительных эмоций. «В Новый год, согласитесь, нет ничего приятнее, чем видеть счастливую улыбку ребёнка», – отметили сотрудники ведомства.