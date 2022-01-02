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Культура

«Хогвартс-экспресс» будет курсировать по Псковской области в новогодние выходные

Фото из Instagram-аккаунта «Хогвартс-экспресс»

Тематический поезд «Хогвартс-экспресс» будет курсировать по Псковской области в новогодние выходные, сообщается в Instagram-аккаунте «Хогвартс-экспресса».

Рейсы запланированы на 7-9 января. В рамках маршрута тематический поезд отправится из Пскова в Печоры, после чего вернётся на центральный железнодорожный вокзал областного центра. Путь займёт два часа. 

Во время поездки псковичи поучаствуют в развлекательной программе: получат волшебные палочки, долгожданные письма из школы волшебства и погрузятся в мир магии – поучаствуют в научных экспериментах, увидят необычные пузыри и познакомятся с волшебниками.

Посещение поезда платное вне зависимости от возраста. В путешествие сможет отправиться любой желающий с четырёх лет и старше.

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