«Хогвартс-экспресс» будет курсировать по Псковской области в новогодние выходные

17:03, 02 января 2022, ПАИ

Тематический поезд «Хогвартс-экспресс» будет курсировать по Псковской области в новогодние выходные, сообщается в Instagram-аккаунте «Хогвартс-экспресса».

Рейсы запланированы на 7-9 января. В рамках маршрута тематический поезд отправится из Пскова в Печоры, после чего вернётся на центральный железнодорожный вокзал областного центра. Путь займёт два часа.

Во время поездки псковичи поучаствуют в развлекательной программе: получат волшебные палочки, долгожданные письма из школы волшебства и погрузятся в мир магии – поучаствуют в научных экспериментах, увидят необычные пузыри и познакомятся с волшебниками.

Посещение поезда платное вне зависимости от возраста. В путешествие сможет отправиться любой желающий с четырёх лет и старше.